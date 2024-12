C’è l’accordo tra Verucchio e Iss

Dopo Rimini e Coriano, ora anche Verucchio. L’Istituto per la sicurezza sociale di San Marino e il comune di Verucchio hanno raggiunto un accordo sui certificati di esistenza in vita. I titolari di pensione erogata dall’Iss e residenti nel comune di Verucchio, a partire da dicembre 2024, non saranno più tenuti a inviare o consegnare il certificato all’Ufficio prestazioni economiche e pensioni dell’Istituto. Non sarà inoltre necessario recarsi fisicamente agli sportelli del comune di Verucchio perché saranno gli stessi uffici a scambiarsi dati e informazioni. Ciò è possibile grazie a una procedura informatica già testata tra gli uffici pubblici e che elimina così l’onere per i pensionati di richiedere il certificato e spedirlo all’ente sammarinese. "Si tratta – dicono dall’Iss – di una evoluzione importante verso la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi fiscali, che riduce la burocrazia".