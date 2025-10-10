C’è l’ok per il nuovo ospedale: "Presto il bando per realizzarlo"

Via libera al progetto per realizzare il nuovo ospedale di Stato. A comunicarlo è la segreteria di Stato alla Sanità, dopo la delibera adottata dal Congresso di Stato nei giorni scorsi che formalizza l’iter operativo e finanziario per la costruzione dell’ospedale e l’ampliamento della Rsa La Fiorina. "L’atto rappresenta un punto di svolta strategico – dicono dalla segreteria – tracciando gli indirizzi e le direttive operative per dotarsi di una struttura sanitaria per rispondere ai crescenti bisogni della popolazione e alle contune innovazioni tecnologiche".

La modalità scelta per la realizzazione e per l’ampliamento delle strutture è la concessione dei lavori tramite project financing. "Il gruppo di progetto, composto dai vertici amministrativi e sanitari competenti, con funzioni di coordinamento tecnico-gestionale, ha ricevuto un mandato chiaro: produrre lo studio di fattibilità che dovrà costituire la base per il bando di gara, definendo con accuratezza i requisiti finanziari, gestionali e tecnici. Il termine per la conclusione della delicata fase istruttoria è fissato a sei mesi dalla data del provvedimento, a riprova della volontà di imprimere un’accelerazione decisiva". La realizzazione del nuovo ospedale non blocca, però, gli interventi necessari e già programmati per l’attuale presidio ospedaliero. Infatti, sono previsti la riqualificazione dei locali dell’unità operativa di oncoematologia, lo spostamento della farmacia dell’ospedale nei locali dell’ex filiale della Cassa di Risparmio. E ancora l’ampliamento della medicina trasfusionale e la creazione di nuove sale per i donatori, la riorganizzazione della palazzina R1+R2 con l’accorpamento della unità operativa salute mentale, la predisposizione di spazi per il trattamento sanitario obbligatorio di urgenza, l’istituzione di reparti per la lungodegenza e l’Hospice, a supporto dell’integrazione tra ospedale e territorio.

"Non parliamo di un semplice adempimento amministrativo – dice il segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni – piuttosto del manifesto della nostra visione per il futuro: mettere la salute del cittadino al centro di un sistema moderno, accessibile e finanziariamente sostenibile. Affidarsi alla finanza di progetto è un atto di coraggio e pragmatismo, che ci permette di attrarre competenze di rilievo e capitali responsabili, garantendo al contempo la massima trasparenza e la nostra piena sovranità decisionale".