Rimini
CronacaC’è l’ok per il nuovo ospedale: "Presto il bando per realizzarlo"
10 ott 2025
DONATELLA FILIPPI
Cronaca
C’è l’ok per il nuovo ospedale: "Presto il bando per realizzarlo"

Sei mesi per lo studio di fattibilità, poi la gara per affidare i lavori attraverso un project financing

Via libera al nuovo ospedale, ma quello di Cailungo sarà comunque riqualificato

Via libera al nuovo ospedale, ma quello di Cailungo sarà comunque riqualificato

Via libera al progetto per realizzare il nuovo ospedale di Stato. A comunicarlo è la segreteria di Stato alla Sanità, dopo la delibera adottata dal Congresso di Stato nei giorni scorsi che formalizza l’iter operativo e finanziario per la costruzione dell’ospedale e l’ampliamento della Rsa La Fiorina. "L’atto rappresenta un punto di svolta strategico – dicono dalla segreteria – tracciando gli indirizzi e le direttive operative per dotarsi di una struttura sanitaria per rispondere ai crescenti bisogni della popolazione e alle contune innovazioni tecnologiche".

La modalità scelta per la realizzazione e per l’ampliamento delle strutture è la concessione dei lavori tramite project financing. "Il gruppo di progetto, composto dai vertici amministrativi e sanitari competenti, con funzioni di coordinamento tecnico-gestionale, ha ricevuto un mandato chiaro: produrre lo studio di fattibilità che dovrà costituire la base per il bando di gara, definendo con accuratezza i requisiti finanziari, gestionali e tecnici. Il termine per la conclusione della delicata fase istruttoria è fissato a sei mesi dalla data del provvedimento, a riprova della volontà di imprimere un’accelerazione decisiva". La realizzazione del nuovo ospedale non blocca, però, gli interventi necessari e già programmati per l’attuale presidio ospedaliero. Infatti, sono previsti la riqualificazione dei locali dell’unità operativa di oncoematologia, lo spostamento della farmacia dell’ospedale nei locali dell’ex filiale della Cassa di Risparmio. E ancora l’ampliamento della medicina trasfusionale e la creazione di nuove sale per i donatori, la riorganizzazione della palazzina R1+R2 con l’accorpamento della unità operativa salute mentale, la predisposizione di spazi per il trattamento sanitario obbligatorio di urgenza, l’istituzione di reparti per la lungodegenza e l’Hospice, a supporto dell’integrazione tra ospedale e territorio.

"Non parliamo di un semplice adempimento amministrativo – dice il segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni – piuttosto del manifesto della nostra visione per il futuro: mettere la salute del cittadino al centro di un sistema moderno, accessibile e finanziariamente sostenibile. Affidarsi alla finanza di progetto è un atto di coraggio e pragmatismo, che ci permette di attrarre competenze di rilievo e capitali responsabili, garantendo al contempo la massima trasparenza e la nostra piena sovranità decisionale".

