C’è Musica nell’aria al Centro sociale

Domani alle 17 alla Sala Teatro del Centro Sociale di Fiorentino, torna l’appuntamento con Sguardi oltre la scena. Protagonista dell’ultimo appuntamento sarà il duo Solo IN Due, composto da Barbara Andreini e Gabriele Antonelli, con lo spettacolo ‘Musica nell’aria’. Un viaggio emozionante tra melodie e storie di vita e d’amore, attraverso le canzoni di autori e cantautori del nostro tempo. Gli arrangiamenti originali del Maestro Gabriele Antonelli – per pianoforte o fisarmonica – accompagneranno la voce del soprano sammarinese Barbara Andreini, regalando nuova vita ai brani interpretati. I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket al costo di 10 euro (posto unico) e potranno, se ancora disponibili, essere acquistati direttamente sul posto a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo. Info: www.sanmarinoteatro.sm, 0549-882452.