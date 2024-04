C’è nuova luce lungo le strade. Il consumo annuo è sceso del 73%

Si vede meglio, si consuma meno. E con oltre 100 nuovi punti luce in vie e aree fino ad oggi sprovviste, a Verucchio sarà tutta un’altra illuminazione. I risultati sono frutto dell’opera di riqualificazione dell’illuminazione pubblica iniziata nel giugno 2022: il contratto per Servizio Luce 4 Consip, gestito dalla società City Green Light, dura 9 anni, e comprende gestione, manutenzione e l’ottimizzazione degli impianti, oltre alla fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili. La "nuova luce" è più efficiente e sostenibile. Con i primi 2.127 corpi illuminanti (sui 3.091 punti luce esistenti) sostituiti con tecnologie a led all’avanguardia, si è registrato un calo dei consumi energetici: il risparmio energetico previsto è del 73%, passando da un consumo annuo di 1,2 milioni di kWh pre-riqualificazione a 350mila kWh post-riqualificazione. Risparmio energetico e riduzione delle emissioni di Co2, dunque. Grazie al sistema di telecontrollo dei quadri elettrici, poi, il servizio di gestione e manutenzione è stato digitalizzato, diventando più efficiente e sicuro. Il Comune ha inoltre avviato un progetto di ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione. Il progetto prevede l’installazione di 120 nuovi punti luce led ad alta efficienza in zone attualmente non illuminate. L’inizio dei lavori è programmato entro aprile e durerà 4 mesi. "A giorni partirà la collocazione di più di 100 punti luce principalmente in via Casale nel tratto tra le vie Barbatorta e Tenuta – spiegano la sindaca Stefania Sabba e l’assessore Andrea Cardinali – Verrà rifatta la recinzione del parco Marecchia su via Casetti".