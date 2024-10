C’è Rumore anche negli hotel: "Il festival porta 5mila presenze"

"Ci aspettano più di 5mila persone per il Rumore Bim festival". Lo annuncia con entusiasmo Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu. Il contest multidisciplinare che rende omaggio a Raffaella Carrà si terrà a Bellaria Igea Marina dal 25 al 27 ottobre e vedrà sfidarsi ben 830 finalisti (circa un centinaio in più rispetto all’anno scorso). Teatro Astra, Palacongressi e palazzo del Turismo ospiteranno i vari eventi. Tra venerdì e domenica prossimi i giovanissimi ballerini e cantanti si esibiranno con tutto il loro entusiasmo. "Ci attendono – considerando il numero di artisti, componenti dello staff e accompagnatori – circa 2mila presenze al giorno. Prevediamo nel complesso un arrivo a Bellaria di oltre 5mila persone" continua Borghesi. Per la gioia degli operatori della città, albergatori in testa.

Numeri importanti che, come ribadisce ancora il presidente di Fondazione Verdeblu, "fanno bene alla crescita del turismo bellariese". Ma non solo. Anche la risonanza mediatica che Bellaria continua ad avere dal Rumore Bim festival (all’estero e in Italia) non è indifferente. "Le fasi di selezione hanno coinvolto 1.860 artisti e si sono svolte in oltre 120 tappe diverse tra Italia, Spagna, Croazia, Slovenia, Macedonia del Nord ed Albania. In questo modo il nome di Bellaria è andato in giro per l’Europa".

A questo va poi aggiunto il contributo che Radio Latte Miele, con i suoi 45mila ascolti giornalieri darà come broadcaster ufficiale: "Due loro inviati seguiranno direttamente da Bellaria gli spettacoli. Non vediamo l’ora" conclude Borghesi. Si dichiara entusiasta dei risultati anche l’assessore al turismo Milena Casali: "Grazie ad eventi come Rumore Bim festival siamo riusciti a rendere attrattiva la città anche durante i mesi invernali". Ma ricapitoliamo quali saranno i punti salienti del Rumore Bim festival. Tra venerdì e sabato si svolgeranno, tra teatro Astra e Palacongressi, le finali delle categorie di ballo e canto. Mentre sempre al Palacongressi, per domenica, è fissata la ‘finalissima’ che decreterà il vincitore assoluto della competizione. A rendere poi speciali le fasi finali del contest saranno due ospiti per l’occasione nelle vesti di ‘insegnanti’ perché come ricordano gli organizzatori "la formazione è fondamentale". La showgirl Carmen Russo e il ballerino Samuel Peron terranno infatti, tra un’esibizione e l’altra, delle vere e proprie masterclass rivolte direttamente ai ragazzi per farli crescere sia artisticamente che umanamente.

Aldo Di Tommaso