C’è Superman sul francobollo

Poste San Marino, in collaborazione con Warner Bros. Discovery, annuncia una nuova emissione filatelica legata al mondo fantastico di fumetti e comics che sarà disponibile per appassionati e collezionisti, a partire dal 17 giugno. Un’emissione speciale che rende omaggio al supereroe Dc per eccellenza che, con i suoi valori di bontà, giustizia e speranza, ha appassionato milioni di persone sparse in tutto il mondo: Superman.

L’annuncio avviene in occasione del Superman Day, la celebrazione mondiale che commemora l’anniversario dell’esordio di Superman nei fumetti, avvenuto il 18 aprile 1938 nell’iconico Action Comics #1 e diventato in breve tempo una pietra miliare nel mondo della cultura pop. Un foglietto da 2 valori da 2,45 euro ciascuno in tiratura limitata di 20.000 esemplari. Si potrà trovare allo shop di Poste.