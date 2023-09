C’è tanta Gloria per Rimini Il festival dedicato a Springsteen

Un fine settimana di puro rock nel segno di due leggende intramontabili: il ’Boss’ e Bob Dylan. Torna dal 21 al 24 settembre l’appuntamento con Glory Days, il festival riminese dedicato a Bruce Springsteen e – quest’anno – anche al ’menestrello del rock’. Questa 24esima edizione avrà per titolo "Chimes of freedom", tratto dal celebre brano di Bob Dylan, divenuto il simbolo del tour del 1988 dedicato ad Amnesty International che ebbe per protagonisti (tra gli altri) Springsteen, Sting, Tracy Chapman e Peter Gabriel. Rimini si trasforma così nella capitale del rock con artisti e band provenienti da tutto il mondo, pronte a far vibrare con la loro musica alcuni dei luoghi simbolo della città, come la Corte degli Agostiniani, la biblioteca Gambalunga, la Cappella Petrangolini, ma anche numerosi locali, dal Rockisland al Rose & Crown, dall’Hobo’s e Casina del Bosco. Inoltre il 24, alla mattina, il cinema Fulgor ospiterà lo spettacolo A day in the life di Leonardo Colombati, Pierluigi De Palma e Fabrizio Lucherini.

Tra gli artisti principali di questa edizione la rocker svedese Moa Holmsten (già collaboratrice dei Motorhead), a Rimini con o la sua band, il folksinger norvegese Terje Nordgarden, il canadese Rob Moir e i Mama Bluegrass band. Tra gli ospiti anche il conduttore radiofonico di Radio Capital (e collaboratore di Mtv) Luca De Gennaro, il chitarrista ’Don’ Antonio Gramentieri, la cantante country Ellen River, i giovanissimi Leo Meconi & Load Band e il bluesman milanese Daniele Tenca. E non mancheranno naturalmante i ’padroni di casa’, i riminesi Miami & The Groovers. Il compleanno di Springsteen (che spegnerà 74 candeline) sarà celebrato nella giornata di sabato 23 con una serie di concerti e incontri per appassionati. L’evento principale sarà il concerto alla sera alla Corte degli Agostiniani con Moa Holmsten, che con la sua band reinterpreterà alcuni brani di Springsteen in maniera totalmente originale. Chiusura con il botto nella giornata di domenica 24 con la jam session acustica al Rose & Crown con interventi di Massimo Marches, The Southlands, Mauro De Nicola a cui si uniranno tanti degli artisti che nei giorni precedenti hanno preso parte all’evento. Inoltre, in occasione dell’evento, la rivista ’Basito’ curata da Massimo Modula uscirà con un numero speciale dedicato ai temi della musica e alla libertà e ai Glory days di Rimini, con la partecipazione di vari illustratori e creativi locali.