"C’è un lavoro da finire. Misano sarà sempre più internazionale"

Una Misano sempre più internazionale. E’ quanto promesso ieri dal sindaco uscente e candidato per la lista Scegli Misano, Fabrizio Piccioni. Il lancio della campagna elettorale a circa un mese e mezzo dalle urne è avvenuto alla presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che si candiderà alle elezioni europee nelle file del Pd. L’incontro si è tenuto l’Hotel Savoia di Misano. Con Piccioni c’erano i sedici candidati della lista e circa 300 misanesi.

"Siamo difronte ad un dato di fatto – ha spiegato ieri Bonaccini -. In questi ultimi 10 anni il peso di Misano all’interno del contesto regionale è cambiato. Parliamo di una località che oggi rappresenta una importanza strategica e fondamentale nella politica turistica della riviera. Misano è stata capace di spingere sull’acceleratore agendo con forza strategica grazie al connubio virtuoso con il Misano World Circuit e con il Mondiale MotoGP tra tutti, riuscendo nel non semplice compito di coordinare un territorio con tante peculiarità diverse tra loro". Bonaccini ha poi aggiunto che "per andare a governare un Comune serve competenza. Quella competenza senza spocchia, quel carico di passione e di amore che è la leva fondamentale per trasformare le parole e le proposte in fatti. E credo che Fabrizio abbia dimostrato di aver le carte in regola per far crescere ulteriormente Misano per collocarsi nel contesto dell’Emilia Romagna in modo più forte e virtuoso". Nei sedici c’è equilibrio tra uomini e donne, e nel rappresentare le diverse anime della società. "La lista che è stata creata vuole essere il giusto compromesso tra esperienza e voglia di scommettere e mettersi in gioco, senza che nessuno abbia qualcosa da guadagnare, anzi a fare l’amministratore pubblico a volte sono dolori, che però vengono ricambiati quando vedi che quella città cambia".

Il candidato sindaco Piccioni ha voluto sottolineare come tra i principali obiettivi della lista c’è quello di rafforzare le sinergie già consolidate durante il primo mandato con le realtà private che spingono la visibilità di Misano a livello internazionale, come ad esempio il Misano World Circuit. "Oggi proseguiamo ufficialmente un percorso che ci porterà a vivere a stretto contatto con i misanesi. Parleremo con loro, andremo a definire una scala di priorità per ogni singola parte del territorio e le inseriremo in un programma ricco, concreto e partecipato.. Un’Amministrazione che investe da sempre 1/3 del proprio bilancio comunale sui servizi alla persona, é un’amministrazione che fa una scelta precisa e mette i bisogni del cittadino al centro della sua azione. Abbiamo governato per cinque anni pianificando investimenti per circa 5 milioni all’anno ed in cantiere abbiamo progetti già finanziati dalla Regione o dai fondi Pnrr che vorremmo portare a realizzazione perché fondamentali per il futuro sviluppo della città, e la continuità amministrativa li può garantire – ha sottolineato Piccioni -. Tutela dell’ambiente, sicurezza, grande viabilità, arredi urbani, mobilità dolce, piste ciclabili per l’entroterra sono alcuni dei tanti argomenti trattati durante la presentazione. pubblico a volte sono dolori, che però vengono ricambiati quando vedi che quella città cambia".

