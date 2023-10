Ceccarelli vuole tornare in pista

A volte ritornano. Non è proprio una ridiscesa in campo, almeno non in prima persona da futuro candidato sindaco, ma comunque la conferma di una presenza ’forte’ sul territorio. C’era anche l’ex sindaco Enzo Ceccarelli all’incontro pubblico dell’altra sera nella saletta al piano terra del Palazzo del Turismo. Titolo: ’Dopo la pandemia, dopo la crisi energetica, quali prospettive si attende Bellaria Igea Marina’. Una serata organizzata da Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina - gruppo rappresentato nelle giunte di Ceccarelli, non in quella del successivo e attuale sindaco, Filippo Giorgetti. Incontro in collaborazione con Noi ci siamo, dell’ex consigliere leghista a Rimini (ma residente a Bellaria) Marco Casadei. Un’ottantina i partecipanti, con la presenza di spicco – tra gli altri – appunto dell’ex sindaco Ceccarelli, attualmente consigliere comunale della Lega a Rimini, dell’ex consigliere di Forza Italia (oggi in forza alla Lega) Massimo Bordoni, da tempo critico verso la giunta attuale, del presidente regionale degli albergatori Sandro Giorgetti, dell’ex assessore della giunta Ceccarelli Gianni Giovanardi, dell’ex consigliere di Obiettivo Civico Gianluca Medri Ottaviani, tra i promotori dell’incontro. Tra i presenti anche Mara Garattoni e Amerigo De Bellis. Il clima generale della serata, riferiscono i presenti, è stato di non velata critica verso l’amministrazione attuale. Accusata di scarso ascolto dei cittadini (chiesta la rivitalizzazione dei quartieri), poca attenzione per gli imprenditori in favore invece di interventi sociali. Tra le critiche (ma qui la giunta non c’entra) la chiusura il 10 settembre di tante attività, la chiusura del centro ex Maf, e la realizzazione della duna in spiaggia quando si poteva ancora andare al mare. Sullo sfondo le amministrative di primavera. E la possibilità di una sfida interna al centrodestra, anche a fronte della pochezza del centrosinistra. "Io non mi candido sindaco – ha detto Ceccarelli – ma sono pronto ad appoggiare un candidato più giovane, mettendo a disposizione la mia esperienza". Tra i papabili si fa il nome di Giovanardi. Ma l’eventuale scesa in campo di due liste ’sorelle’ potrebbe favorire gli avversari, se riusciranno a creare un’aggregazione civica ampia. "Meglio vincere le elezioni al primo turno – osserva Sandro Giorgetti – perché al secondo non sai mai come va a finire".

Mario Gradara