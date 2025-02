"Ceccarini, finalmente si parte. Ci aspettiamo modifiche in corsa"

Viale Ceccarini, si parte. La cosa piace, "la città attendeva questo momento da tempo", ammette Maurizio Metto, presidente del Consorzio Ceccarini. L’inizio dei lavori il 10 febbraio fa venire il sorriso tra le categorie e il Consorzio, ma sul progetto le riserve espresse in passato restano le stesse. "Il progetto è migliorato rispetto a quanto emerso in un primo momento - riprende Metto -. I rilievi sono stati in parte recepiti e abbiamo visto che c’è disponibilità a lavorare a successive modifiche e integrazioni per i prossimi tratti. Il fatto che si possa partire con un’area ridotta può aiutare a vedere eventuali situazioni da migliorare per il proseguo del cantiere. Abbiamo anche chiesto una continua manutenzione per garantirne l’aspetto. Sulla disponibilità al dialogo abbiamo avuto assicurazioni dall’amministrazione".

Il cantiere che partirà a giorni tra viale Milano e piazzale Roma, verrà reso il più possibile gradevole. "Riteniamo importante che diventi una sorta di vetrina su cui sia possibile raccontare come sta cambiando la città, non solo il centro. Cosa che l’amministrazione intende fare". Il difficile arriverà nei prossimi anni, quando il cantiere occuperà tutto il periodo invernale, incluso quello natalizio. "Siamo a disposizione per valutare le migliori soluzioni, per ridurre l’impatto sulle attività". Intanto operai e ruspe sono in marcia sull’isola pedonale. Anche per Roberto Corbelli, presidente di Cna, "l’inizio dei lavori è importante, ma ritengo che ci possano essere i margini per modificare in meglio gli altri tratti. Abbiamo dato una serie di indicazioni all’amministrazione, tra queste la necessità di portare i flussi di persone a ridosso delle vetrine e non accentrarli nel viale, cosa possibile lavorando sugli arredi e spazi verdi".

Viale Ceccarini cambia, e questo deve essere un messaggio da comunicare a tutti perché ha ragione l’assessore regionale Vincenzo Colla, che a Riccione ha preso casa: "Viale Ceccarini è come la Nutella, chi non lo conosce?". Così l’inizio del cantiere viene salutato anche dal vicepresidente di Federalberghi, Andrea Ciavatta. "E’ un bene che i lavori possano partire, e che questo sia avvenuto anche attraverso la comunicazione di quanto si intende fare per cambiare la città", tuttavia "le criticità che avevamo avanzato rimangono. Rimane irrisolto l’attraversamento di viale Milano, non c’è il richiamo che avrebbe portato un archistar e non si tratta di uno stravolgimento del viale". Soddisfatta Confcommercio con il presidente Alfredo Rastelli: "La città aspetta da tanto tempo. Bene che si sia partiti, ora vediamo nel concreto come verrà".

Andrea Oliva