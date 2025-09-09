Ceccarini in cantiere, ‘sconto’ di due mesi

Il cantiere per il secondo stralcio dei lavori in viale Ceccarini, si accorcia di un paio di mesi. Non è un taglio da poco quello che la sindaca Daniela Angelini ha presentato ieri nel partecipato incontro che si è svolto in municipio con gli operatori del viale. Le premesse non erano delle migliori e la tensione era palpabile. La partecipazione degli esercenti è stata tale da rendere necessario utilizzare la grande sala al piano interrato, capace di ospitare quasi un centinaio di persone. A fine incontro Maurizio Metto mostra una moderata soddisfazione. "Era necessario avere un confronto che potesse chiarire i tanti aspetti del cantiere. La fine dei lavori negli ultimi giorni di maggio rispetto ai primi di luglio è un elemento positivo. Anche il taglio della tassa rifiuti del 50% nel periodo dei lavori, ancora da definire, è in linea con quanto avevamo chiesto. Ora vediamo il proseguo del cantiere".

L’intervento verrà diviso in due parti. La prima prenderà in considerazione il tratto di viale Ceccarini che va da viale Milano fino a viale Gramsci. L’inizio del cantiere è fissato il 29 settembre. Quel giorno gli operai cominceranno a delimitare l’area dando il via alle prime lavorazioni. Questo tratto sarà consegnato, dunque pienamente fruibile, alla fine di marzo, e comunque in tempo per la Pasqua che nel 2026 cadrà il 5 aprile. La sindaca lo ha assicurato. Per la durata dei lavori saranno garantiti corridoi di due metri davanti alle vetrine e un attraversamento del viale all’altezza di viale Ippolito Nievo. In questa fase saranno realizzate anche le cosiddette cupole o celle, strutture interrate attorno ai pini per evitare che le radici danneggino la pavimentazione e al medesimo tempo aiutare la pianta a crescere sana. In questo tratto del viale, da gennaio a fine marzo verrà posata la pavimentazione.

La fase due, ovvero da viale Gramsci fino a sfiorare la zona del gazebo al centro del viale, partirà il 7 gennaio. L’obiettivo è completare la parte più impegnativa (celle interrate per i pini, sottoservizi e soletta) entro marzo. Questo permetterebbe di partire con la posa del travertino e degli arredi dopo la Pasqua. L’incognita è rappresentata dalla piazzetta del Faro. La superficie è proprietà privata e al momento non tutti i proprietari hanno sottoscritto l’accordo con il Comune per far eseguire i lavori e pagarli in seguito. Gli accordi andranno sottoscritti entro il 7 gennaio, per consentire di operare anche in questa area. "Questo cantiere è cruciale per il futuro di Riccione - sottolinea la sindaca - Siamo consapevoli dei sacrifici che i commercianti dovranno affrontare, ma la nostra intenzione è di andare il più possibile incontro alle loro esigenze, tutelandoli e garantendo una collaborazione costante".

Andrea Oliva