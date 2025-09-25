Ceccarini, la Cardiologia è un’eccellenza: "In sei anni le prestazioni sono triplicate"

In meno di sei anni le prestazioni della Cardiologia all’ospedale Ceccarini sono quasi triplicate. Nel 2019 erano 8mila l’anno, un valore che è aumentato in modo esponenziale arrivando a 22mila. A dare i contorni di una crescita non solo nei numeri, ma anche nella qualità del percorso che i pazienti seguono, è il direttore dell’Unità operativa di Cardiologia a Riccione. Il dottor Daniele Grosseto ha assunto la guida fin da quando, era il 2023, la Cardiologia del Ceccarini è tornata a essere un’Unità operativa complessa. Qui vengono seguiti i pazienti attraverso le degenze in reparto e a livello ambulatoriale. "Le patologie cardiovascolari sono oggi la principale causa di mortalità nella popolazione. A soffrirne è circa il 30% delle persone" spiega il dottor Grosseto. Le patologie sono tra le più varie, si va dall’ipertensione alla cardiopatia ischemica fino a malattie del muscolo cardiaco.

"Come Unità operativa – riprende il direttore – abbiamo puntato molto su una riorganizzazione del lavoro. Oggi il reparto accoglie il 35% in più di ricoveri. Questo perché abbiamo una gestione diversa del paziente che riduce i tempi del ricovero seguendo la persona a livello ambulatoriale nella logica dell’intensità di cura, il tutto in collaborazione con altri reparti. Inoltre dobbiamo tenere in considerazione che abbiamo anche il Day hospital attivo dal 2022. Ogni anno vengono seguiti 300 pazienti, di fatto uno al giorno".

L’aumento delle prestazioni in soli sei anni è avvenuto senza un proporzionale aumento del personale medico passato da 7 a 8 professionisti in reparto, più il direttore. Una mole di lavoro consistente per un ambito fondamentale nella salute delle persone.

Domani inizierà l’open week delle malattie cardiovascolari. Al Ceccarini sarà possibile prenotare un colloquio di 30 minuti con un infermiere per comprendere lo stile di vita corretto per la prevenzione cardiovascolare. L’iniziativa, rivolta a famiglie, adulti e anziani, si svolgerà sabato alle 8 alle 14 previa prenotazione al numero 0541-608524.

"La prevenzione è fondamentale – aggiunge il direttore –. Ma serve un cambiamento culturale. Prevenzione non è semplicemente fare un esame, bensì adottare un corretto stile di vita facendo attività fisica, non fumando e abbassando il colesterolo. Questo incide in maniera importante sulla possibile insorgenza di patologie".

Andrea Oliva