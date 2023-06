Cecchetto: "Basta guerre: è già estate"

"Riccione sta vivendo una guerra annunciata, questo è il problema". Claudio Cecchetto è tra i consiglieri comunali che hanno dovuto lasciare lo scranno con l’arrivo del commissario prefettizio. La sentenza del Tar ha annullato le elezioni mandando a casa giunta e consiglio comunale.

Cecchetto, se lo aspettava?

"Io guardo alla città e al clima che c’è. Non va affatto bene, così non si vive in serenità. Sono tutti arrabbiati, è una guerra e queste sono le conseguenze. Conosco questa città dal 1979. Da sempre gli imprenditori si sono confrontati anche in modo deciso con l’amministrazione, ma oggi è diverso, il clima generale è peggiorato".

Niente sindaco e giunta all’inizio dell’estate, anche per lei è una mazzata?

"Non lo so. Quando ci sono le amministrazioni c’è sempre qualcuno che si lamenta perché non può lavorare e contesta chi invece ci lavora. Almeno adesso gli imprenditori sono liberi di fare e di proporre. Oggi la stagione è nelle loro mani, li vorrei spronare a fare perché l’estate è arrivata".

Lasciato il consiglio comunale lei cosa farà?

"Io sono concentrato su Visit Romagna, questo per me è l’oggi. Penso alla Notte Rosa, un momento importante anche per Riccione. Cercherò di sostenere Riccione, non perché credo che la situazione sia drammatica. Riccione è sempre Riccione, non dimentichiamolo. Ma se posso dare una mano lo farò, ad esempio riproponendo l’idea ‘Cento anni cento estati’, perché si può sempre far festa".

Si ricandiderà a sindaco?

"Un passo alla volta. In questo momento si è in attesa che la coalizione presenti il ricorso al Consiglio di Stato. Credo che tutto quello che si può dire in questo momento sia prematuro. Prima bisogna attendere il ricorso e il pronunciamento del Consiglio di Stato, poi faremo le necessarie valutazioni".

Se i giudici facessero rivotare solo nelle sezioni ‘irregolari’, si voterebbe con i candidati di un anno fa, tra cui anche lei.

"Ovviamente in quel caso ci sarei, per il resto attendo i giudici".

In caso di nuove elezioni lascerebbe perdere la politica?

"Prematuro affrontare la cosa, ma certamente farei una valutazione. Un anno fa ci sono state 1.500 persone che mi hanno votato un anno fa, alle quali ritengo di dovere dare una risposta. Comunque sia non abbandonerò mai Riccione".

Andrea Oliva