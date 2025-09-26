Cecchetto nel pallone: diventa socio e sponsor del Riccione donne

Socio, direttore artistico e anche main sponsor. Claudio Cecchetto indossa la maglia del Riccione Women. Il calcio femminile della Perla Verde ha appena cambiato proprietà, passando nelle mani del lombardo Denys Maiorino, e in poche settimane ha dato il via a una vera e propria rivoluzione. Che negli ultimi giorni ha ’mandato nel pallone’ anche Cecchetto. "Il suo ingresso nella compagine societaria – spiega il numero uno del club – dà un segnale forte. Vogliamo unire sport, visione artistica e innovazione, puntando a crescere non solo sul campo, ma anche come progetto di identità locale e visibilità nazionale". In fin dei conti Maiorino con il mondo della musica e della notte ha una certa confidenza avendo gestito anni fa la discoteca Pascià a Riccione. Arrivando in Romagna dal Miami Club di Arcore. Così, sport e spettacolo si fondono.

"Riccione Women – dice Maiorino – punta a consolidarsi come riferimento del calcio femminile in Romagna e oltre. Con la nuova partnership vogliamo coltivare non solo successi sportivi, ma anche un’identità riconoscibile e attrattiva. Abbiamo piena fiducia nelle competenze, nella visione e nel carisma di Claudio Cecchetto. Questa è una svolta per il nostro progetto". Un progetto, quello sportivo, affidato alle sapienti mani dell’ex attaccante di Cagliari e Fiorentina, Lulù Oliveira, che Maiorino ha chiamato qualche mese fa a guidare in panchina la squadra biancazzurra.