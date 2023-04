Cecchetto Paperone del consiglio comunale di Riccione: dichiarato un reddito di 460mila euro

Riccione, 2 aprile 2023 – Il Paperone del consiglio comunale di Riccione è Claudio Cecchetto. In gennaio abbiamo pubblicato le dichiarazioni dei redditi di sindaco, assessori e consiglieri comunali. In quell’occasione ad avere un reddito complessivo di gran lunga superiore a quello di tutti gli altri era stato Marco De Pascale, consigliere comunale entrato in un secondo momento al posto di Amedeo Ubaldi, in rappresentanza della lista civica 2030.

Il titolo di Paperone era tuttavia sub judice, visto che all’appello mancavano due dichiarazioni, quella di Claudio Cecchetto e dell’assessore alla Sanità, Gianluca Garulli. Entrambe le dichiarazioni dei redditi sono state pubblicate sul sito del Comune andando così a completare il quadro complessivo. Sono dichiarazioni ‘pesanti’ che stravolgono la graduatoria precedente. L’assessore Garulli per l’anno 2021 ha dichiarato un reddito complessivo di 181mila euro, che lo pone al secondo posto assoluto tra giunta e consiglio comunale tra le denunce dei rettiti più alte.

Se guardassimo al solo reddito dell’assessore, primario di Chirurgia a Rimini, il primo posto di De Pascale avrebbe infine retto, ma c’è da tenere in conto Cecchetto che con un ‘Gioca jouer’ ha stravolto tutto. Il consigliere comunale ed ex candidato sindaco Cecchetto ha il reddito complessivo più alto di tutti. Per lui nel 2021, la cifra ammonta a 460mila euro a cui aggiungere anche una situazione patrimoniale che vede quattro fabbricati e le quote della Dj’s Gang di cui è amministratore unico.

Alla luce delle ultime denunce dei redditi presentate l’ordine va completamente rivisto perché Claudio Cecchetto diviene il Paperone del consiglio mentre l’assessore alla Sanità Garulli si piazza al terzo posto, dietro l’avvocato Marco De Pascale.