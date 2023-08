Cecchetto porta in tour la ‘ baby band’

Giovani, anzi giovanissimi ma con un fan d’eccezione, Claudio Cecchetto. Nameless, la band dei ragazzi di Pesaro con età tra i 14 e i 15 anni, suonava tra feste di paese, sagre e pub quando una sera a notarla è stato un collaboratore di Cecchetto. Passano pochi giorni e il produttore di tanti artisti decide di vederli dal vivo. È lì che scocca la scintilla. Il lavoro da fare per far crescere musicalmente Lollo, Guido, Tommy, Simo ed Edo non spaventa Cecchetto che nei ragazzi trova "una gran passione, sono forti, mi piacciono e tempo per crescere c’è". In accordo con le famiglie affitta una sala prove e li mette a studiare con il loro ‘Safety Band’ Davide organizzando un tour nelle località della costa. Nel pieno di agosto "portiamo in Romagna una baby band, perché la riviera è questa, altro che baby gang" dice il produttore. Sono già diverse le tappe confermate tra Rimini, Gatteo, Riccione, Cattolica, San Marino e Santarcangelo per concludere il ‘tour’ nella loro città, Pesaro. Si parte da Paolino stasera a Misano.