Cecchetto recluta i vip per le 100 estati di Riccione

Claudio Cecchetto torna a fare una campagna social: "Riccione 100 anni, 100 estati". Per ora sono stati lanciati i corti di Urbano Cairo, Dodi Battaglia, Giovanni Storti, Pio e Amedeo Carlo Conti e Rovazzi. L’intenzione di Cecchetto è andare avanti per tutta l’estate, fino a raggiungere cento spot. "Riccione è il posto dove ho trascorso la mia prima Notte Rosa al Cocoricò e giornate all’Aquafan", dice Fabio Rovazzi. "Sono venuto a Riccione per fare il video per i 100 anni di Riccione _ sostiene Cairo _. Sta per partire il treno, devo scappare via, Riccione cent’anni, pensavo fosse più grande". "Lunga vita a Riccione che è nel mio cuore _ esordisce Carlo Conti _. Anni fa con Leonardo Piraccioni partimmo da Firenze e andammo da Cecchetto ad Aquafan per portagli le cassette per Deejay Television. L’amicizia con Claudio mi ha portato a fare il tifo per lui. Riccione è una città fantastica, sempre più bella e vivibile, fatta da quella gente vera e spontanea che sono i romagnoli. Solo loro sanno trattare i turisti così". "Un augurio a Riccione e a tutti i riccionesi _ fa eco Dodi Battaglia _. Di questi cento anni alcuni li ho passati qua, perché ero solito trascorrere le vacanze tra Misano e Riccione".

Nives Concolino