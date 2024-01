"Cecchetto suona per la sindaca. L’assessore al Turismo scavalcato"

Quale musica vuole suonare la giunta Angelini? A Stefano Paolini, coordinatore di Fratelli d’Italia, non piace il fil rouge tra la sindaca e Claudio Cecchetto. Giusto il tempo per archiviare le dimissioni da consigliere comunale del produttore e disc jockey che arriva il primo incarico istituzionale, contesta Fratelli d’Italia. "Con un atto d’imperio – dice Paolini – la giunta comunale ha scelto di affidare a Cecchetto la colonna sonora che accompagnerà riccionesi e turisti nella passeggiata e nello shopping giornaliero. Leggiamo a titolo gratuito. Perché proprio Cecchetto? Come si arriva a questa decisione arbitraria ignorando eventuali altri personaggi specializzati della materia? Cosa c’è dietro?". Per i Fratelli la domanda è retorica. Il 28 dicembre scorso è subentrato a Cecchetto in consiglio comunale Massimo Montanari, che gli succedeva come preferenze nella lista elettorale. Montanari, come prima azione, si è seduto tra i banchi della maggioranza rendendo evidente la liason tra la Lista Cecchetto e la maggioranza guidata da Daniela Angelini.

"Sappiamo che il sindaco sta tentando in tutti i modi di ingraziarsi un personaggio che comunque qualche paletto di sostegno alla sgangherata maggioranza potrebbe riuscire a metterlo, ma perché non istruire un bando pubblico per un’iniziativa del genere?". Inoltre Fdi avanza dubbi sulla gratuità dell’incarico. "Sul fronte del compenso pensiamo, come Fratelli d’Italia, che un ritorno nei confronti di Cecchetto ci possa essere. Per esempio facendo girare la musica della sua scuderia, dei suoi allievi e di chi gradisce di più". Preso di mira il produttore, Paolini mette il dito all’interno della giunta dove da alcune settimane è stato nominato assessore al Turismo il giovane albergatore Mattia Guidi. "Ci si consenta, infine, ed è il punto su cui insistiamo di più: è stato appena dato un incarico strategico ad un giovane assessore al Turismo, e viene subito scavalcato. Sembrano più un nome ed una scelta di comodo, vogliono far sembrare che non sia una marionetta ma qualcuno tiene i fili in mano approfittando della sua inesperienza e della sua giovane età. I riccionesi non sono stupidi, hanno già aperto gli occhi sul modus operandi del sindaco e di chi si sta adoperando da tempo per navigare a dritta nonostante la barca faccia acqua da tutte le parti".

Andrea Oliva