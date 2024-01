Cecchetto, un dj per il ‘salotto’. Sceglierà la colonna sonora dei viali

La musica a Riccione la sceglie Cecchetto. A curare il progetto della filodiffusione negli assi commerciali della città sarà il produttore discografico. A conferirgli l’incarico è la giunta comunale, e si tratta solo di un inizio. "La playlist è una cosa, una delle tante a cui si sta lavorando" conferma lo stesso Cecchetto. L’atmosfera che la filodiffusione creerà in viale Ceccarini e nelle altre zone della città dove verrà ‘suonata’ la playlist è anche l’espressione di un’intesa sempre più forte tra l’attuale giunta e il produttore discografico. La sindaca Angelini lo aveva fatto presente nel periodo natalizio annunciando una collaborazione futura con il produttore. Detto e fatto: oggi la playlist, domani tanto altro. "Questa azione fa parte di un progetto ben più ampio – ribatte il produttore –. Riccione è un brand e questo consente di lavorare su tante idee. È quello che stiamo facendo assieme. Oggi c’è un assessore giovane, Mattia Guidi. È sveglio e svelto e c’è la massima disponibilità a collaborare". La musica diffusa nei viali è solo un inizio, una stella in una galassia di azioni che Cecchetto intende portare in città.

Per il momento si parte con Riccione Wave. Il nome non è nuovo. Un anno fa l’amministrazione decise di caratterizzare la playlist diffusa nei viali della città dandole un’anima riccionese. Ne venne una lunga colonna sonora che mirava a trasformare la città in uno spazio musicale a cielo aperto. Collaborarono al progetto Onorino Tiburzi, Massimiliano Rocchetta docente al conservatorio musicale di Pesaro, Max Corona, Saverio Gallucci aka Nafta e Giovanni Matichecchia della scuola musicale Giocamusica. La playlist venne diffusa in città tutti i giorni per otto ore tra il mattino e il pomeriggio, finendo per essere pubblicata sul canale Spotify di Riccione teatro. Alla musica venne accompagnato un progetto grafico curato dallo studio Luca Sarti in collaborazione con l’artista Inserire Floppino.

Per l’anno in corso in municipio hanno deciso che il progetto andava riconfermato, ma con una sostanziale novità: "La collaborazione con il produttore discografico, disc-jockey, conduttore radiofonico e televisivo italiano Claudio Cecchetto che curerà, a titolo gratuito, la playlist per la filodiffusione". Per questo incarico Cecchetto non percepirà un euro dal Comune. In compenso la musica a Riccione la metterà lui, e sarà il punto di partenza o la colonna sonora di un progetto ben più ampio. Anticipazioni arrivano con il contagocce, ma "il dialogo e la collaborazione sono presenti con tutti gli assessori della giunta. Le idee sono tante. Penso anche a una ‘guardia estetica’ per tutelare il marchio Riccione".

Andrea Oliva