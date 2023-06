Cecchetto ‘vota’, ma è lo spot della radio

In tanti hanno pensato che si trattasse dell’ennesima trovata elettorale di Claudio Cecchetto, un po’ prematura ma possibile, considerato il personaggio. Ma non è così. Il maxi manifesto che gira per Riccione su un camion vela con scritto a caratteri cubitali "vota" contiene tutt’altro messaggio. E’ infatti un invito a sintonizzarsi su www.radiocecchetto.it. Lo si legge più in alto con caratteri di dimensioni inferiori, e anche in basso, dove il messaggio recita: "Scarica l’App per il tuo cellulare e ascoltaci con Alexa". Cecchetto sdrammatizza sul pesante clima che in questi giorni sta schiacciando la città commissariata. "Il verbo vota sta per sintonizzati _ spiega lo showman _ , ma la gente alla fine ha capito. L’hanno notato anche gli amministratori comunali, quelli estromessi dal Tar: mi hanno inviato dei messaggi con il sorriso. Hanno capito l’ironia".

Cecchetto spiega ancora: "Il camion vela girerà per una decina di giorni, poi da lunedì partiranno i manifesti. Si gioca, nessuna campagna elettorale. Infatti non ho fatto affiggere il mio volto, ma il marchio della radio, sulla quale c’è molto interesse e tante aspettative. Si sta diffondendo a macchia d’olio".

Nives Concolino