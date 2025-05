Cecchi Paone per il finale di ’Mementi’

Chiusura in grande stile per Mementi, la rassegna letteraria curata da Giochi del Titano di San Marino e da Minerva Edizioni. Sarà Alessandro Cecchi Paone a raccontare il suo libro Raimondo di Sangro da San Severo. Dialogo sull’immortalità. L’appuntamento è per oggi, alle 18.30 nella Sala Rubino di Giochi del Titano. L’incontro con l’autore sarà seguito dal firmacopie e da un cocktail aperitivo gratuito. Sarà il giornalista Giuseppe Tassi a intervistare il noto divulgatore e autore sui temi del suo dialogo immaginario. Cecchi Paone, da sempre innamorato di Napoli e dei suoi misteri, ha trovato in Raimondo di Sangro di San Severo un personaggio che sembra incarnare le sue stesse inquietudini intellettuali. Il nobile napoletano settecentesco, con le sue passioni per l’alchimia, l’arte della guerra, il misticismo e la spiritualità, cullava un progetto per rendere eterna la vita. E uno spicchio di eternità se lo è costruito con la Cappella Sansevero piena di statue e oggetti dal forte valore simbolico. Proprio da lì parte il dialogo immaginario con Cecchi Paone con destinatazione l’immortalità.