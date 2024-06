Cecchini: "Coinvolgerò i cittadini nelle scelte"

"Sarò la sindaca di tutti". Mirna Cecchini lo ha ribadito anche nel corso del consiglio comunale d’insediamento: a San Clemente si cercherà la massima partecipazione e trasparenza in un paese dove in consiglio comunale mancherà completamente l’opposizione per i prossimi 5 anni. La prima cittadina ha provveduto intanto alla nomina dei componenti della Giunta con le rispettive deleghe. Stefania Tordi sarà assessora alla pubblica istruzione, cultura, manifestazioni e bilancio; Fulvia Roselli alle politiche sociali e abitative, nuove cittadinanze, fragilità, anziani, disabilità e personale; Matteo Bianchi assessore allo sport, politiche giovanili e ambiente e infine Christian D’Andrea assessore esterno ai lavori pubblici e manutenzione del territorio e piano urbanistico Generale (Pug). La sindaca Cecchini mantiene le deleghe a urbanistica, edilizia privata e zona industriale. Tordi è stata inoltre nominata vicesindaca. Lucia Gaia svolgerà le funzioni di capogruppo consiliare, mentre Daniele Picone quelle inerenti la presidenza.

"Ma nei prossimi consigli comunali dedicherò una particolare delega proprio alla partecipazione – conferma Mirna Cecchini, sindaco di San Clemente – perché vogliamo coinvolgere tutti, proprio tutti. Anche coloro che non si sono riconosciuti nel mio gruppo di maggioranza o coloro che non si sono recati a votare. Incentiveremo la nascita dei comitati di quartiere nelle frazioni e nel capoluogo, ma aumenteremo anche le occasioni di incontro e le assemblee pubbliche con i cittadini".

Inoltre nella prossima seduta del consiglio comunale, la sindaca Cecchini procederà a incaricare i singoli consiglieri sulle progettualità da sviluppare nel corso dei cinque anni di mandato della nuova amministrazione. In consiglio comunale siedono, oltre alla sindaca Mirna Cecchini, Stefania Tordi, Christian D’Andrea, Matteo Bianchi, Fulvia Roselli, Lucia Gaia, Daniele Picone, Nicolò Bianchini, Doriana Ravaldini, Massimo Bernardi, Raffaele Villa, Fiorella Tagliaboschi, Cristian Santini, Nunzia Pasturi. Il consiglio comunale d’insediamento, dunque, ha dato il via al nuovo mandato della sindaca Cecchini.

Luca Pizzagalli