Cecchini, la voce del Tour: "Che emozione"

Uno degli speaker ufficiali del Tour nelle 4 tappe italiane (partito da Firenze sabato scorso) è stato il cattolichino Ivan Cecchini. Grande emozione ma anche grande orgoglio a casa Cecchini e nel Velo Club, società di ciclismo cattolichino dove Ivan è dirigente da tanti anni a fianco del fratello Massimo, presidente. Ma tutta Cattolica plaude al 51enne speaker che ha fatto parte della storia recente di questa corsa che per la prima volta in 111 anni è transitata lungo le strade italiane.

Che cosa ha provato Ivan in questi 4 giorni?

"Un’emozione fortissima, ho visto migliaia di persone lungo le strade, assieparsi ovunque, per seguire questa corsa che è sempre tra le più belle al mondo, un vero stadio a cielo aperto ci ha accolto ovunque".

Ha qualche ricordo che rimarrà per sempre con lei?

"Presentare tutti i team presenti alla corsa in Piazza della Signoria a Firenze come speaker ufficiale è stato qualcosa di indimenticabile. Veder sfilare tanti campioni è stato incredibile".

Il suo ruolo specifico l’ha vista seguire la gara, in che modo?

"Ero a bordo di una delle auto ammiraglie ed ero sempre colui che introduceva la corsa quando arrivevamo nei centri abitati è stato bello incontrare tante persone, spiegare la gara, e vedere l’entusiasmo di intere folle, c’è chi ha lasciato spiaggia, lavoro, impegni, per essere con noi".

Artigiano di professione, ma speaker per tante manifestazioni di ciclismo in Italia quest’esperienza al Tour adesso come la valuta nel suo palmares?

"Sicuramente come speaker per me è stato l’apice del mio percorso raggiunto fino ad oggi, ho conosciuto il dietro le quinte della gara di ciclismo forse più prestigiosa al mondo".

Tra gli organizzatori della Gran Fondo degli Squali e colonna storica del Velo Club Ivan Cecchini ribadisce: "Il ciclismo è davvero ancora uno sport assai popolare, adeguato a tutte le età ed la crescita del turismo in riviera può passare proprio da sport come questo che aggregano e che possono favorire eventi con migliaia di persone. Continueremo a crederci tutti insieme".

Conosciutissimo a Cattolica e nel mondo del ciclismo Ivan Cecchini ora è divenuto uno speaker sportivo di fama nazionale ed internazionale e con lui anche Cattolica.

Luca Pizzagalli