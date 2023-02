Cecchini (Lega) attacca sul dragaggio "Intervento in ritardo"

Attacca la Lega dopo l’annuncio del prossimo dragaggio del portocanale Tavollo da parte dell’amministrazione comunale: la forza di minoranza ipotizza tempi lunghi per i lavori. "Se l’amministrazione comunale non avesse fatto scadere le analisi dei fanghi, già effettuate mesi fa nel nostro porto – dice Marco Cecchini, consigliere comunale Lega a Cattolica – oggi avremmo già dragato il canale con i 600.000 euro che sono arrivati dalla regione Emilia-Romagna! Vorrei poi ricordare inoltre come nel 2022 l’amministrazione Foronchi ha speso gli ultimi 54.000 euro della Regione per dragare il porto altrimenti si correva il rischio di chiudere il porto per il basso fondale". E continua: "Ora ci troviamo ad aspettare il nulla osta della Capitaneria di Porto per fare uno spostamento di sabbia e realizzare un passaggio nell’ imboccatura del porto così da permettere alle barche di uscire in sicurezza – prosegue il consigliere comunale –, ma quanto ci vorrà? Ci vorranno altri 3 mesi per attendere l’esito delle analisi? Questa amministrazione comunale continua a vivere alla giornata, senza una visione di città, senza una consapevolezza di governo, senza capacità di gestione". "Abbiamo annunciato i lavori di dragaggio all’imboccatura del portocanale nelle prossime settimane, entro marzo, grazie ad un progetto specifico da 200mila euro approvato in giunta – controreplica il vicesindaco – mentre per la parte a monte del corso fluviale, dovremo attendere l’esito delle analisi".