Cecchini verso il terzo mandato. Manca ormai solo l’ufficialità

Dieci giorni, poi si saprà la decisione presa dall’attuale sindaco di San Clemente Mirna Cecchini, sull’ipotesi di una ricandidatura. Da giorni era attesa la fumata bianca per stabilire il nuovo candidato sindaco in vista delle comunali di giugno. Il Partito democratico a San Clemente aveva atteso l’esito dell’iter della proposta di legge sul terzo mandato per i sindaci, prima di fare mosse azzardate. In altre parole non è accaduto quello che si è visto a San Giovanni in Marignano dove prima della decisione del Parlamento il Partito democratico aveva stabilito la staffetta tra Beatrice Bertuccioli e il primo cittadino al termine del secondo mandato Daniele Morelli. Poi, con l’avallo del terzo mandato per i sindaci dei comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti, Morelli era tornato in corsa provocando qualche tensione di troppo nel partito. Se oggi il centrosinistra a San Giovanni ha un candidato ufficiale ed è la Bertuccioli, a San Clemente ancora si attende.

"Non ho deciso – ribatte la sindaca Cecchini –. Da quando è arrivata la possibilità di un terzo mandato (già due quelli fatti dalla Cecchini ndr) sono iniziate riflessioni personali ed anche con il partito. Certamente sarà una decisione condivisa".

L’ufficialità al momento non arriva, ma la direzione presa dovrebbe andare nella direzione di una ricandidatura della sindaca uscente così da non stravolgere equilibri e il lavoro fatto fino ad ora. Tuttavia è necessario poter partire con la campagna elettorale e l’incertezza non aiuta. Per questo la stessa sindaca Cecchini dà una scadenza entro la quale la scelta sarà fatta. "Ritengo che entro una decina di giorni verrà pesa una decisione".