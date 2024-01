Cede la strada in corrispondenza del Rio Costa

Cede la sede della stradale in corrispondenza del canale tombinato Rio Costa tra Misano e Riccione. Per questo intervento il Comune di Riccione ha chiesto il finanziamento al governo, facendo rientrare l’intervento tra quelli conseguenti gli effetti del maltempo nel maggio scorso. Infatti, stando ai rilievi svolti dai tecnici comunali, dopo le piogge eccezionali del 16 maggio che portarono l’alluvione in larga parte della Romagna, sono peggiorate le condizioni della strada sul canale. Secondo i tecnici la portata d’acqua ha peggiorato sensibilmente la situazione "provocando cedimenti della quota di transito carrabile (si legge negli atti) stimando un intervento per complessivi di 200mila euro" che comprendono incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori (già affidata per 38mila euro) e dei lavori stessi.