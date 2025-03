Cedute al Comune aree dai privati

Aree a marciapiede e parcheggi pubblici acquisite dal Comune, ovvero cedute dal privato, relativamente al permesso di costruire di un edificio "a civile abitazione" in via Mameli. È quanto formalizzato con la determinata del 13 marzo a firma del dirigente alla Gestione del territorio Adele Mancini. Il valore delle aree "oggetto di cessione", si legge nel documento, per complessivi 41 metri quadri, viene stimato in 1.230 euro (ovvero 30 euro al metro quadrato). L’istanza a riguardo da parte dei proprietari era stata presentata al comune nel settemb re 2019.