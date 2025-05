Celebrati i Giusti tra le Nazioni

Si è concluso nella sala del Consiglio Comunale di Rimini il progetto “I Giusti tra le Nazioni”, animato dagli studenti delle classi III B e III F della scuola “Agostino Di Duccio” di Miramare. Un percorso educativo profondo, promosso dall’Attività di Educazione alla Memoria e sostenuto da Isrec Rn e Anvcg, che ha visto i ragazzi impegnati in laboratori, incontri e riflessioni sulla Shoah e sui protagonisti della Resistenza.

Attraverso storie di coraggio come quella di Charlotte Fullenbaum, salvata dalla famiglia Virgili, o di eroi come Samuele Panichi, Walkiria Terradura e Don Giuseppe Celli, gli studenti hanno appreso l’importanza della solidarietà e della resistenza morale. Hanno inoltre realizzato t-shirt serigrafate con l’artista Burla e partecipato a incontri con storici e amministratori, tra cui Chiara Bellini e Francesca Mattei. Il progetto, patrocinato da Coop Alleanza 3.0 e inserito nel bando “conCittadini”, si è concluso con un’azione pubblica nel centro storico, per condividere con la cittadinanza il valore della memoria e dell’impegno civile.