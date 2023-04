Celle, 50 alloggi all’ex mercato ortofrutticolo

Un grande intervento di riqualificazione con una cinquantina di alloggi popolari per l’ex mercato ortofrutticolo (Moi), da molti anni in stato di abbandono e degrado. È un sogno emerso dall’evento di chiusura di Rigenera Circolare 2023, festival dell’architettura contemporanea dell’Emilia Romagna. "Anche con il contributo degli ordini professionali – spiegano gli assessori all’Urbanistica Roberta Frisoni e alle Politiche abitative Kristian Gianfreda – stiamo ragionando, per l’ex Moi, alle possibilità di intervento su un grande comparto in un contesto oggi certo non valorizzato, ma dove non mancano servizi e che avrà la possibilità di essere a stretto giro connesso agli altri poli di interesse della città grazie al prolungamento del Metromare, che entro un paio d’anni consentirà di collegare centro storico e il mare al quartiere fieristico, diventando anche traino per la realizzazione di interventi, servizi e nuove funzinoi. Anche l’ex Moi farà parte di questo ridisegno del quadrante nord della città, con la realizzazione di un piano di edilizia residenziale pubblica innovativo, che non si limiti a rispondere in maniera emergenziale alla domanda crescente di alloggi, ma che promuova il benessere sociale attraverso un’attenzione nella progettazione degli spazi di comunità e dei servizi". Si è parlato delle importanti azioni di trasformazione urbana di Rimini: tra gli "esempi iconici" indicati dagli amministratori il Parco del Mare e piazza Malatesta. L’area ex Moi è candidata a finanziamenti statali del programma Programma nazionale qualità dell’abitare, per un intervento di edilizia sociale che dia anche "nuova vita e funzioni ad aree marginali".