Celletta Zampeschi chiusa per l’alluvione "Gioiello da salvare"

È chiusa da fine giugno "e chissà quando riusciremo a riaprirla". Tra le ’vittime’ dell’alluvione a Santarcangelo c’è anche Celletta Zampeschi, la storica chiesa eretta tra il 1530 e il 1534 per volere di Antonello di Brunoro Zampeschi, quando governò la città nel periodo in cui Santarcangelo era contesa tra i Malatesta e gli Zampeschi di Cesena. È un piccolo gioiello incastonato nel cuore del centro storico l’ex chiesa, che si salvò dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Ma la Celletta non si è salvata dai danni dell’alluvione di maggio, aggiuntisi all’annoroso problema dei tarli. La Società operaia di mutuo soccorso di Santarcangelo, che ha lì la sua sede e lo storico archivio, è a caccia di fondi per poterla ristrutturare. "La Celletta Zampeschi – ricorda Massimo Bottini, il presidente della Società operaia – appartiene alla Diocesi di Rimini, ma è già da 1970 che viene usata dalla nostra associazione con la formula del comodato d’uso, pagando un affitto simbolico. Nel 1973 fu completamente ristrutturata e restaurata grazie all’impegno di tanti santarcangiolesi. Adesso serve di nuovo l’aiuto di tutti se vogliamo riaprirla al pubblico".

L’alluvione ha creato problemi alla sicurezza della Celletta, che già ne aveva a causa dei tarli. "Il problema principale riguarda il tetto e le travi – continua Bottini – Abbiamo già sottoposto le sedie alla disinfestazione, manca l’intervento più importante: la messa in sicurezza del tetto". La Società operaia si è rivolta già all’amministrazione "con cui abbiamo avuto un incontro di recente", per chiedere aiuto. Servono fondi per la ristrutturazione, in modo da riaprire Celletta Zampeschi che ospita – durante tutto l’anno – numerosi eventi e iniziative, non solo della Società operaia di mutuo soccorso. La storica chiesa non è stato l’unico edificio di pregio danneggiato a Santarcangelo: problemi di infiltrazioni sono stati riscontrati anche alla Collegiata, alla Rocca MaIatestiana, al Supercinema, al Museo Etnografico. Complessivamente a Santarcangelo l’alluvione ha causato danni per oltre 1,3 milioni, considerando anche le frane e i problemi ai fiumi Marecchia e Uso.