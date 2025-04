Celli, l’amico di Bergoglio: "Ci conoscevamo dal 1979. Un Papa unico nella storia. Sostituirlo sarà difficile"

"Ho parlato con tanti cardinali, in questi giorni. Sono preoccupati, sentono il peso della scelta. Sanno che va eletto un nuovo Santo Padre che sappia capire il mondo di oggi e rappresentare la freschezza del Vangelo, come ha fatto Bergoglio. Che è stato un Papa unico nel suo genere e ha fatto la storia". E monsignor Claudio Maria Celli, arcivescovo e presidente del collegio universitario Casa Nazareth, può ben dirlo. "Eravamo amici. Io e Papa Francesco ci conoscevamo dal 1979, quando ero il segretario della nunziatura apostolica a Buenos Aires e lui un semplice padre gesuita".

E quando è diventato Pontefice... "Ho provato una grande gioia... La prima volta che abbiamo parlato, dopo la sua elezione, mi ha detto: ti ricordi quando ci vedevamo a Buenos Aires. È stato un grande Pontefice, unico per tanti aspetti".

Quali sono stati i maggiori meriti del suo Pontificato? "Papa Francesco aveva la capacità di trasmettere la freschezza del Vangelo. I suoi interventi, le sue gestualità, le sue parole avevano questa grande capacità di ricordare a tutti noi la freschezza del Vangelo. Pensiamo a quello che ha fatto anche negli ultimi giorni di vita, quando si è recato al carcere di Regina Coeli. Una persona ha scritto: io sono miscredente, ma questo anziano malato testimonia quali sono le vere esigenze del Vangelo. E c’è anche un’altra immagine fortissima, che forse racconta più di altre chi era Papa Francesco: lui che in piena pandemia cammina per le strade di una Roma deserta per le limitazioni imposte dal Covid, testimoniando la speranza".

Come già Wojtyla e Ratzinger, anche Bergoglio le ha affidato incarichi importanti. "Mi ha riconfermato presidente del Pontificio consiglio per le comunicazioni sociali, ruolo per il quale ero stato nominato per la prima volta da Papa Benedetto XVI, e che ho mantenuto fino al compimento dei 75 anni. Ma soprattutto mi ha chiesto di continuare a occuparmi dei rapporti con la Cina. Papa Francesco ci ha insegnato che non vanno costruiti muri ma ponti. La sua enciclica Fratelli tutti è una grande lezione per l’umanità".

Il Conclave prenderà il via il 7 maggio: che clima si respira in Vaticano? "Come detto, c’è grande preoccupazione tra i cardinali. Occorre scegliere un Pontefice capace di leggere il mondo di oggi e capire come la Chiesa deve vivere e annunciare. Ma sarebbe un errore cercare una copia di Bergoglio. Ogni Papa ha fatto la storia a suo modo. Ratzinger fu molto diverso da Wojtyla, come Bergoglio è stato molto diverso da Ratzinger. Certamente mi auguro che venga portata avanti la lezione di Papa Francesco".

Se lei fosse cardinale, chi sceglierebbe al Conclave? "Mi spiace ma non faccio nomi. Non sarebber giusto".

La più grande lezione che Bergoglio ci ha lasciato? "Che niente e nessuno può separarci dall’amore di Dio".