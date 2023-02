Cena a Hollywood con Grohl e Ice Ferri

L’imprenditore e artista riminese, Umberto ‘Ice’ Ferri, dopo l’inaugurazione del suo Hotel Transilvania in Emilia qualche mese fa, torna a far parlare di sé a Los Angeles. In America da diversi anni, Ferri è conosciuto per aver aperto diversi locali, fino al ristorante ’Casa Modena’ che oggi è un punto di riferimento per vip, dj e rock star. Qualche giorno fa è stato protagonista, a fianco di Dave Grohl dei Foo Fighters, di un evento benefico particolare. Durante l’asta di beneficenza della Tj Martell Foundation, il cui ricavato supporta la lotta contro i tumori, Ice Ferri ha donato 15mila dollari per acquistare all’asta una chitarra dei Black Keys, "che arriverà presto al Bar Centrale di Miramare di cui sono gestore" dice Ferri. Le sorprese non finiscono: con Dave Grohl sta organizzando una cena barbecue super esclusiva, che è stata battuta proprio all’asta benefica per 130mila dollari. "Se l’è aggiudicata un noto produttore musicale. L’evento si terrà nella sua villa a Hollywood".