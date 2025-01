Cena a Riccione per il ‘re del cioccolato’

L’onda dolce del Sigep arriva fino a Riccione. Domenica scorsa il ‘re del cioccolato’ Ernst Knam, dopo un weekend passato in Fiera tra dimostrazioni di pasticceria ed esibizioni, è stato la star della cena al ristorante Autentico a pochi passi da viale Ceaccrini. Durante la serata, organizzata dall’azienda Modecor, il pastry chef si è rilassato insieme a una trentina di addetti ai lavori, in un after-show all’insegna della buona cucina, nel cuore del ‘salotto’ riccionese. Durante la serata, Knam non si è sottratto ai selfie di rito con gli altri clienti, in una serata da tutto esaurito per Autentico.

Classe 1963, tedesco di nascita e milanese di adozione, Ernst Knam arriva nella città meneghina nell’89 e da lì a poco apre il suo primo negozio di pasticceria ‘L’antica arte dolce’, che nel 2015 ribattezzerà proprio Pasticceria Ernst Knam. Autore di numerosi libri e volto di Bake Off Italia, da anni il pastry chef è ospite fisso del Sigep. Maestro cioccolatiere di estrema precisione è autore di vere e proprie opere d’arte come la Pietà Rondanini in cioccolato bianco o il Bacio di Rodin.

f.t.