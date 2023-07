Cena dei Mille a Borgo San Giovanni, Sfida al Record e Rinascita del Borgo

Causa maltempo è stata rimandata a sabato 22 luglio la ’cena dei mille’ che era prevista per questa sera a borgo San Giovanni. Sarebbe stata una tavolata da record "dopo un lunghissimo stop durato quattro anni, prima a causa della pandemia, poi per i vari lavori di riqualificazione", spiega Max Guidi, storico rappresentante del comitatao del borgo". Quindi ancora tre settimane per il tentativo, annunciato da Guidi, "di stabilire un record mettendo a tavola mille persone lungo via XX Settembre, per una cena a base di pesce preparata dai locali del borgo". Una tavolata lunga un borgo il titolo dell’iniziativa. Oltre a puntare al primato, la cena vuole dare il segno della rinascita di borgo San Giovanni. Dove gli eventi proseguono domani "tra musica e specialità gastronomiche", e continueranno il 22 e 23 luglio con l’evento Flower power.