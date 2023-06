Cena del cuore: 4mila euro per gli alluvionati

Un centinaio di invitati, un mega pranzo durato, compreso il graditissimo intrattenimento musicale offerto da Gli Scariolanti di Bellaria Igea Marina, circa tre ore. L’iniziativa benefica organizzata dall’associazione Marchigiani di Romagna puntava a raccogliere fondi per le zone alluvionate della nostra regione. Il costo della partecipazione era 40 euro. L’incasso lordo si è assestato intorno ai 4.000 euro, somma dalla quale saranno detratte le sole spese vive per l’organizzazione e la preparazione dell’evento, materie prime comprese. E’ andato in scena in una delle roccaforti dei ’marchigiani di Romagna’, la zona di Bellaria Monte. Per l’esattezza nella grande sala esterna della chiesa di Santa Margherita, voluta dal compianto don Guglielmo Talacci. "Erano presenti circa un centinaio di persone compresi gli invitati – sottolinea la consigliere regionale Nadia Rossi, presidente dell’associazione Marchigiani di Romagna – che hanno riassaporato i gusti di un menù tradizionale marchigiano". Menù fornito dal catering della ditta Buratti. Che comprendeva, tanto per stare leggeri, tra l’altro antipasti con affettati, formaggi e ’coratella’. Tagliolini di Campo Filoni, lasagne marchigiane, ovvero vincisgrass. Poi olive come se piovesse, frittura mista di agnello e altre prelibatezze. "Vogliamo rivolgere un ringraziamento a tutti i sindaci e gli amministratori locali intervenuti – aggiunge la Rossi – , Filippo Giorgetti, Jamil Sadegholvaad, Alice Parma, Luciana Garbuglia, Filippo Sacchetti, Giuliano Zamagni e al nostro Vescovo Nicolò Anselmi, che hanno portato il saluto di una terra accogliente, ieri, oggi e domani".

"Grazie all’amministrazione comunale di Montegallo nelle Marche – continua – arrivata a Bellaria Igea Marina con diversi rappresentanti, tra cui il sindaco Sante Capanna: dopo il terremoto del 2016 i romagnoli gli hanno teso la mano e oggi ricambiano la solidarietà e la vicinanza dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna". "Riconoscere le proprie radici e tramandarle – conclude la Rossi – ritrovarsi e aiutarsi nel momento del bisogno come è stato fatto negli anni e si fa ancora oggi è la più bella dimostrazione di unione tra tradizioni e futuro, tra popoli che poi sono uno solo: ed è proprio questo l’obiettivo dell’associazione Marchigiani di Romagna". Un bel pomeriggio tra racconti, testimonianze, ricordi e il piacere di stare insieme e al contempo aiutare le popolazioni alluvionate alle quali sarà destinato parte del ricavato attraverso un bonifico sul conto corrente apposito della regione Emilia-Romagna. Sono circa 2.000, in gran parte provenienti dall’Ascolano, i marchigiani di Romagna nativi delle Marche. Giunti dai primi anni Cinquanta agli anni Settanta, per ripopolare quei campi che erano stati abbandonati dai romagnoli che avevano scelto il turismo. Grandi lavoratori, persone generose e disponibili, i marchigiani sono stati sempre ben visti e ben accolti in Romagna. Sull’epopea Pietroneno Capitani ha pubblicato Bussano con i piedi, giunto alla 5° edizione.

Mario Gradara