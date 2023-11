Cena del cuore: lo Ior raccoglie 11.500 euro per l’ospedale 160 persone hanno partecipato al Charity Dinner IOR di Rimini, raccogliendo 11.500€ per riqualificare il reparto di Oncologia dell'Ospedale Infermi di Rimini. Lo IOR vuole umanizzare gli spazi di cura per migliorare l'esperienza dei pazienti.