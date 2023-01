Cena del Pd per cercare fondi: "Presto si vota"

"Cena di finanziamento" del Pd all’hotel Milano, venerdì prossimo (30 euro a testa). Cade "nel pieno della campagna congressuale – rimarca il segretario Nerio Zanzini –. In realtà è un appuntamento che si rinnova da qualche anno tra dicembre e gennaio, ma non c’è dubbio che quest’anno assume una valenza particolare. A Roma hanno appena deciso di modificare tempi e modi delle primarie ma a livello locale il Pd ha bisogno di ripartire, all’orizzonte non c’è solo l’elezione del

nuovo segretario nazionale ma la scadenza amministrativa del 2024. Ed è legittimo pensare che ai dirigenti del Pd di Bellaria Igea Marina

interessi soprattutto questo appuntamento, per misurarsi dopo il

deludente risultato del 2019".