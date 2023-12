Cena gratuita all’ex ristorante Tiro a volo per chi rischia di ritrovarsi solo a Natale

Una cena gratuita per chiunque desideri trascorrere la sera di Natale in compagnia. L’iniziativa, lodevole, viene da un gruppo di amici sammarinesi che, con il sostegno e il patrocinio di tutte le Giunte di Castello del Titano, hanno deciso di organizzare una lunga tavolata per la sera del 25 dicembre. L’appuntamento è fissato per le 19 nello spazio dell’ex ristorante ’Tiro a volo’ in via dei Giacinti, in località La Ciarulla a Serravalle. "Una serata riscaldata dal calore famigliare – spiegano gli organizzatori – anche per coloro che sono soli, perché saremo tra amici vecchi e nuovi e ci sarà spazio di conoscenza e condivisione con buon cibo, giochi per grandi e piccini e tanta allegria, perché insieme si sta molto meglio".

Per chi ne avesse necessità, sarà anche messo a disposizione un servizio di trasporto all’interno del territorio sammarinese. Un modo, per chi non ha compagnia nel periodo delle feste, per non sentirsi solo. Per qualsiasi informazione è possibilre contattare Tommaso al numero di telefono 333.1910127.