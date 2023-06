Cena in bianco nel cuore della città

Tradizione e contemporaneità ma anche convivialità e condivisione, le parole chiave che segnano la stagione estiva degli eventi organizzati anche quest’anno da Società de Borg. Le iniziative si snoderanno nei luoghi più iconici del Borgo San Giuliano. In particolare, tutto si tingerà di bianco ai tavoli di una grande cena "a portarello", sabato 24 giugno sulla piazza dell’Acqua con il ponte di Tiberio a fare da meravigliosa cornice. La serata con un originale nome anglo-romagnolo ‘White scartoz’ prende esempio da iniziative simili che riscuotono grande successo in tutta Europa. I commensali osserveranno un rigoroso ‘dress code’. Protagonista il bianco, tassativo nei vestiti, nelle tovaglie e nei tovaglioli. La prenotazione è obbligatoria e chi partecipa porta con sé tutto il necessario: calici (di vetro), tavolo e stoviglie comprese. Grande attenzione alla sostenibilità perché non sono ammessi bicchieri e piatti monouso, bandita quindi la plastica. L’atmosfera sarà a lume di candele con la musica jazz a fare da sottofondo, e a fine festa i partecipanti insieme puliranno l’area del grande banchetto immacolato. Lo spirito dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori – è "conviviale e all’insegna di una socializzazione originale e coinvolgente". "Ognuno sceglierà – ha spiegato ieri durante la conferenza di presentazione al cinema Tiberio Stefano Tonini, presidente di Società de Borg – di sedersi accanto a chi non conosce".

Il ricco cartellone degli eventi in programma prevede il 18 giugno anche la presentazione del libro ‘Borghigiani al setaccio. Il Borgo San Giuliano e il suo paesaggio umano’. Il libro, a cura di Mario Pasquinelli e Giuliano Ghirardelli, analizza in maniera approfondita il tessuto umano del borgo San Giuliano, cercando di ricordare, anche a distanza di anni, le persone che hanno impresso la memoria della borgata. Insomma, una specie di ‘censimento ragionato’, scaturito peraltro da solide ricerche. Ancora cultura mercoledì 26 luglio (ore 21) in piazzetta Gabena, dove partirà lo spazio letterario ‘Biblioborg’, un’occasione di incontro con gli autori di alcuni inediti libri a soggetto riminese. Attesissimi anche gli appuntamenti di ‘Esco in Scarana’, ormai divenuto un must annuale del borgo, in cui i partecipanti ricalcano l’abitudine popolare di accomodarsi su una sedia davanti all’uscio di casa contemplando il borgo e le sue vicissitudini. Il 5 luglio sarà la volta di ‘Borgozapping’, un appuntamento dedicato ad alcune video-incursioni amatoriali nel borgo in atmosfera anni Ottanta. Ma l’estate di Società de Borg parla anche (e soprattutto) in dialetto riminese con la rassegna ‘La Marecia, E dialet e Eborg’ che prenderà il via il 2 agosto. A riguardo, le conversazioni in dialetto troveranno spazio in piazza Pirinela (ore 21) con la moderazione di Fabio Bruschi e Davide Pioggia.

Andrea G. Cammarata