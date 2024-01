Cena solidale, in centoventi a tavola

Centoventi a tavola domani dalle 18 all’Eurhotel di Miramare per la tradizionale cena solidale, alla nona edizione. Fin dalle 17 arriveranno i volontari per prepare i pacchi dono con generi alimentari e media e lunga conservazioni e capi di vestiario. Che verranno distribuiti in vari punti da Nord a Sud di Rimini. "Per rendere efficiente la distribuzione sul territorio, sono stati individuati dei referenti per Rimini e Riccione con dei coordinamenti per agevolare la preparazione dei pasti, secondo un calendario mensile, per dare continuità al progetto".