Cenni debutta da regista e sale sul palco di Ciné

È Valentina Cenni col suo inseparabile Stefano Bollani la protagonista della seconda serata di ‘Ciné in città’ che oggi alle 21 nell’arena di piazzale Ceccarini a Riccione anticipa Ciné, giornate del cinema in programma da domani a venerdì al palacongressi. Non solo attrice, la Cenni stasera presenterà il suo ‘Essere oro’, cortometraggio che la vede debuttare come regista. La colonna sonora è firmata da Bollani, di recente premiato col David di Donatello come miglior compositore per il suo lavoro nel film ‘Il Pataffio’ di Francesco Lagi. Sarà una serata speciale, che proseguirà con la proiezione di ‘Io, Chiara e lo Scuro’, omaggio a Francesco Nuti.

Valentina, per la prima volta dietro alla macchina da presa?

"Debutto come regista con ‘Essere oro’, cortometraggio che ho scritto e coccolato, me ne sono presa cura per intero. Sono emozionata all’idea di mostrare questa proiezione a tutta la mia famiglia stasera riunita e ai tanti amici. Per me è una grande gioia vivere questo nell’arena di Ciné".

Che succederà sul palco?

"Presenterò la genesi molto ricca di questo progetto, elaborato in anni di altri importanti progetti come la trasmissione televisiva ‘Via dei Matti’. Seguirà la proiezione del cortometraggio e alla fine io e Stefano chiacchiereremo su questo percorso cinematografico. Ho un forte interesse di conoscere, sperimentare e interagire attraverso la macchina da presa, per dare vita a storie e parole".

Cosa racconta Essere oro?

"È la storia di una bambina e della sua incrollabile fede nella vita. È come una pagliuzza dorata nelle profondità della terra che, nonostante il buio, l’apparente silenzio e la vastità della terra continua a brillare. Il cuore del film è questo: continuare a risplendere, nonostante la vita ti crolli addosso. È il mestiere di vivere. Avere fede che tutto vada come deve andare e trovare un’opportunità per crescere ed evolversi in ogni situazione e accadimento della vita. La colonna sonora è di Stefano. È stato bello perché abbiamo trovato insieme le note per il film, immaginando questa storia. Ci abbiamo messo tutto il nostro amore".

Nives Concolino