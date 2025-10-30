Cenni: "Fare la regista? E’ Tutta vita"

È un viaggio tra i jazzisti italiani Tutta vita, primo lungometraggio che vede alla regia l’attrice riccionese Valentina Cenni. Il film, che prossimamente approderà nelle sale cinematografiche, è stato presentato in anteprima mondiale alla Festa del cinema di Roma nella sezione Freestyle. Nella pellicola oltre al consorte, il compositore, cantante e pianista Stefano Bollani, appaiono musicisti di grande spessore come Paolo Fresu, Roberto Gatto Enrico Rava, Antonello Salis, Daniele Sepe e Ares Tavolazzi. Al loro fianco giovani talentuosi, i chitarristi Matteo Mancuso e Christian Mascetta, nonché la cantante e pianista Frida Bollani Magoni. La storia si dipana intorno al gruppo che, in vista di un irripetibile concerto tenutosi in febbraio, trascorre una settimana in una casa-studio, trasformata in un laboratorio creativo che pone al centro improvvisazione, ascolto e libertà espressiva.

Com’è andata la prima presentazione?

"L’anteprima, con la quale sabato abbiamo debuttato a Roma, è stata davvero meravigliosa con un pubblico felice, e molto caloroso, che ha accolto questo film nel miglior modo possibile. Non speravo di vivere un’anteprima migliore, per me è stato molto importante".

Dove ha girato ‘Tutta vita’?

"Nel bellissimo palazzo Lantieri di Gorizia, antico e suggestivo, che ha dato un tono poetico e molto dolce a questo lavoro. Il film per me alla fine è una metafora: il jazz non tanto quanto genere musicale, ma come stile e modo di vivere la vita. Per la sua realizzazione mi sono avvalsa di un cast tecnico di primordine, ossia persone che fanno cinema d’autore. Mi sono ritrovata con Luca Bigazzi, uno dei maggiori direttori di fotografia col quale avevo girato il corto Vivere oro e Stefano Mariotto che è pure montatore di Bellocchio".

Da regista come ha messo a fuoco questa storia?

"Mi sono immersa nel processo creativo di dieci musicisti tra i migliori del nostro panorama jazz, che confluiva in un concerto finale. Di fatto poi è venuto fuori un film sulla fortissima amicizia che c’è tra questi artisti, un film che trasuda libertà e parla d’amore. Ci sono poi i tre giovani che si sono integrati benissimo, senza barriere e limiti, neppure d’età. Una musicista di 21 anni come Frida può interagire con Rava che ne ha 86. Tutto quello che si vede è accaduto realmente".

Quando potremo vedere il film?

"Stiamo lavorando sulla distribuzione nelle sale cinematografiche per il 2026, poi vedremo se ci sarà modo di proporlo in piattaforma o in tv".

Ci sarà un suo ritorno in Rai di Via dei Matti nº0 ?

"Io e Stefano ci stiamo lavorando, la trasmissione tornerà in onda per le vacanze di Natale in primissima serata, alla stessa ora su Raitre. Ci godiamo intanto il viaggio appena iniziato di questo film, che spero di poter presentare anche a Riccione".

Nives Concolino