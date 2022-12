Cenone da sold out, c’è anche l’influenza

Comunque vada sarà un successo, in tavola ovviamente. Ristoranti verso il tutto esaurito per San Silvestro con lo spettro delle disdette per influenza o Covid, e il ritorno del menù fisso per il cenone. A tavola la crisi non si sente, almeno per San Silvestro. I prezzi sono stati ritoccati come accaduto un po’ in tutti i settori per effetto dell’inflazione e degli aumenti che riguardano le cosiddette materie prime in cucina. Per non parlare del prezzo del pesce che nei giorni a ridosso del Natale ha visto un’impennata. “Sta andando bene” premette Giuliano Canzian che gestisce personalmente o in società vari locali, da Dallo Zio alla Marianna, Nud e Crud, Rock Island fino ad arrivare al nuovo caffè pasticceria Vecchi. "Le richieste sono state davvero tante dopo un buon Natale. Ma il turn over è continuo, dovuto alle disdette per influenza che continuano ad arrivare". Tavolate intere devono arrendersi all’influenza, ma i posti vuoti vengono riempiti in poche ore poiché le chiamate sono continue. "Penso che sarà così fino all’ultimo". Dunque per chi non ha ancora trovato posto resta la speranza del last minute. "Quest’anno c’è stato un po’ ovunque il ritorno al menù fisso per il cenone. Io non ne sono un fautore, ma alla fine abbiamo scelto questa strada anche noi". Sarà per alcuni un Capodanno infinito visto che "terminato il cenone ci prepareremo all’apertura di prima mattina di Vecchi, per la prima colazione dell’anno". Tornando alla cena di San Silvestro i prezzi del pesce sono tra quelli che più preoccupano i ristoratori, “anche se ieri si sono attestati su cifre buone". Il costo del cenone varia a seconda della tipologia del locale, dall’intrattenimento offerto e dell’offerta culinaria. Per cene di pesce si passano i cento euro nei locali tra i più conosciuti tra Rimini e Riccione. Mentre per cenare a base di carne si riesce a stare anche sui 50 euro come accade all’Osteria Io & Simone in pieno centro a Rimini. "Noi abbiamo mantenuto i prezzi che facciamo tutti i giorni – precisa Massimo Zangheri che gestisce il locale con i figli -. Non so se è ovunque così, ma noi ci sentivamo di fare così anche se i costi delle materie prime sono sempre più alti. Siamo pieni ormai da un mese. Non c’è un posto libero e mi riferisco anche al dehor esterno".

La musica non cambia a Riccione. Al Minestraio "siamo pieni dai primi giorni di dicembre – racconta Alessandro Stecca, il titolare -. Proponiamo un menù fisso a 85 euro bevande escluse (come la maggior parte dei locali ndr). Dobbiamo fare i conti con gli aumenti degli alimenti. A ridosso del Natale sono decisamente aumentati, e non è pensabile farli ricadere sulla clientela". Ritorno al menù fisso anche al Zì Rosa, sul porto canale. "Il Natale non è andato benissimo – dice Massimo Andreatta -. Per il Capodanno invece va bene. Per fare fronte all’aumento delle materie prima è stato importante premunirsi già nei giorni scorsi". A Riccione c’è anche l’effetto turista sul cenone. "Tanti hotel (si stima la metà di quelli aperti ndr) hanno rinunciato all’uso della cucina per Capodanno e questo ha inciso sull’aumento delle richieste di prenotazioni nei ristoranti. Noi presentiamo un menù di pesce a 100 euro, bevande escluse, lo ritengo un buon prezzo visto che in locali simili si trovano anche prezzi superiori". Riassumendo, con le parole di Gaetano Callà presidente della Fipe: "Sarà un buon Capodanno dopo un buon Natale. I prezzi saranno comunque contenuti visti gli aumenti generali. E Rimini si conferma un luogo attraente in questo fine anno, per tante persone che stanno arrivando in città. Si mangia bene e si spende il giusto con una offerta davvero variegata, per tutti".

Andrea Oliva