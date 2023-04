Centauro vola sull’asfalto Portato via in eliambulanza

Paura ieri mattina nelle strade della Valmarecchia. Un centauro di 30 anni, in sella ad una moto Maxi Enduro Ktm, si è scontrato con un furgone a Torello, frazione del comune di San Leo. Un impatto molto violento, con il conducente della moto che ha perso il controllo ed è stato sbalzato sull’asfalto. Le sue condizioni hanno convinto i sanitari del 118 a richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito è stato quindi trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove fino a ieri era ancora ricoverato. I medici si riservano la prognosi, anche se stando a quanto emerso il 30enne non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato attorno alle 7.30 lungo la Marecchiese, nel territorio comunale di San Leo. La dinamica è ancora al vaglio delle pattuglie dei carabinieri della compagnia di Novafeltria, intervenute sul posto per occuparsi dei rilievi. Stando a quanto emerso, il 30enne stava percorrendo la via Marecchiese in sella alla sua moto, viaggiando in direzione di Rimini. Arrivato all’altezza di Torello e dell’incrocio con la via omonima, per cause che sono ancora in fase accertamento, sarebbe andato a scontrarsi contro un furgone. Ad avere la peggio, nell’impatto, è stato proprio il conducente della Ktm, che si è ritrovato così scaraventato sull’asfalto. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 oltre ad una squadra dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri. Le condizioni del ferito hanno preoccupato fin da subito il personale sanitario. Ipotizzando che potesse aver riportato un trauma cranico, è stato deciso il suo trasferimento in eliambulanza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove fino al tardo pomeriggio di ieri era ancora ricoverato, tenuto sotto osservazione dal personale medico. La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Il traffico ha subito dei rallentamenti in entrambi i sensi di marcia, ma già a metà mattina la viabilità aveva ripreso a scorrere con regolarità. I rilievi di rito sono stati affidati ai carabinieri, che si sono subito messi al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.