Centinaia a tavola alla cena dello Ior

A tavola per sostenere la ricerca contro il cancro. I volontari dello IOR si sono incontrati venerdì scorso alla Locanda Girasoli per il charity dinner Ior. Alla serata hanno partecipato un centinaio di persone, per una raccolta fondi che ha superato i 7.500 euro, frutto anche dell’adesione di partner quali Banca Malatestiana, Camping Adria e Conad Fontanelle. Un contributo a favore della lotta contro il cancro portata avanti nei laboratori dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola. La serata si è aperta con i saluti istituzionali della sindaca di Riccione, Daniela Angelini.