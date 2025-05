Centinaia al via per la maratonina. Rimini-Verucchio

Si corre oggi la 42esima Maratonina Rimini–Verucchio, al via alle 17 dal Ponte di Tiberio, con arrivo in piazza Battaglini, nel cuore del borgo malatestiano. Il percorso di 21,5 km in leggera e costante ascesa attraversa l’entroterra romagnolo, tra natura, salite e borghi storici. Oltre 200 gli iscritti alla gara competitiva. "È un risultato che non si vedeva da prima del Covid, segno di un entusiasmo ritrovato", commentano gli organizzatori. Gli ultimi pettorali saranno acquistabili dalle 14 alle 16.30 allo Strampalato, in via Tiberio a Rimini. Favoriti per la vittoria Ismail El Haissofi, quarto alla recente Mezza maratona di Rimini, e Federica Moroni, prima tra le donne e settima assoluta alla maratona cittadina. L’edizione 2025 è dedicata anche a Osvaldo Bucci, storico maratoneta riminese scomparso a inizio anno, "una figura simbolo del podismo locale".