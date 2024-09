Centinaia alla ’Festa dello sport’, ma è bufera sulla gestione delle palestre

Lo sport fa centro a Villa Verucchio. Di lunga tradizione, la ’Festa dello sport’ ha animato domenica il centro della frazione grazie alla presenza di ben 15 associazioni sportive (e musicali). Durante l’evento sono stati consegnati oltre 500 passaporti dello sport. Partecipando alle varie discipline sportive, di volta bambini e ragazze ricevevano infatti un timbro dall’associazione scelta, e con tutti 15 si partecipava all’estrazione finale. Tra le decine di passaporti completati sono stati sorteggiati i tre vincitori: la prima è stata Annalisa Lattanzi (ha scelto la New Graphic Ballet, con mesi di danza gratuiti), seconda e terza le sorelle Michela e Camilla Galietta che faranno taekwondo. Un podio tutto femminile con una particolarità: la Lattanzi aveva vinto anche lo scorso anno, scegliendo però taekwondo.

Per qualcuno la festa è andata in… fuorigioco. La società di pattinaggio Boar skating, che aveva fatto ricorso al Tar contro il regolamento per la gestione delle palestre, torna ad attaccare il Comune. "Ci saremmo aspettati maggiore attenzione da parte dell’amministrazione, che invece pare rimasta inerte", attacca la vicepresidente della società Claudia Guidi. Che lamenta l’indisponibilità dei risultati del bando per l’assegnazione degli spazi nelle palestre. "Questo ritardo ha fatto sì che alcuni soggetti, approfittando della situazione di incertezza, diffondano informazioni errate e non confermate riguardo agli orari di utilizzo". C’è anche chi si è lagnato per la poca comunicazione della ’Festa dello sport’. Ma l’assessore allo Sport Christian Maffei plaude al successo dell’iniziativa e annuncia: "Studieremo un nuovo format, da realizzare magari in un periodo diverso. Ne ho già parlato alle società".

m.c.