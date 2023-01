Centinaia di bambini della Papa Giovanni accolti dal Pontefice

Erano più di 800 i bambini e ragazzi che hanno incontrato ieri mattina Papa Francesco nel corso di un’udienza della Comunità Papa Giovanni XXIII a loro dedicata nell’Aula Paolo VI in Vaticano. molti bambini sono diversamente abili, accolti nelle case famiglia di don Oreste Benzi. Hanno potuto incontrare e parlare con il Papa. "Quel bambino o quella bambina ha dei problemi, però è sempre sorridente.... Come mai? Perché si sente amato, amata, si sente accolto, accolta, così com’è. Il sorriso è un fiore che sboccia nel calore dell’amore" ha detto Papa Francesco rivolgendosi ai bambini, dopo essere arrivato in Aula Paolo VI a piedi con il solo ausilio di una stampella.