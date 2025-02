Centinaia di firme per il supermercato di quartiere

Continua la battaglia del Comitato Violina, Casette e Porto per ottenere la riapertura di un supermercato nel quartiere, dopo la recente chiusura dell’attività di Piazza Repubblica. Ed ora giunge notizia che sono già oltre 250 le firme di adesione alla richiesta di maggior attenzione e coinvolgimento sul tema da parte dell’amministrazione comunale. Le firme vengono raccolte da qualche settimana presso la Caffetteria Regina che sorge proprio in Piazza Repubblica. L’adesione di famiglie e residenti a questo punto è davvero significativa: tra qualche giorno la raccolta firme sarà portata alla sindaca Franca Foronchi.

"Noi crediamo che sia necessario concretamente che l’amministrazione comunale si attivi contattando privati e aziende interessate – spiega Paolo Pazzaglini, vicepresidente del Comitato – in un’area della città dove è venuto a mancare un servizio fondamentale di grande distribuzione per tanti cittadini se si considera complessivamente che vi abitano circa 4.000 persone. E non siamo soddisfatti dalla possibilità che, come ribadito dalla sindaca, un’altra attività potrebbe aprire in zona via Emilia-Romagna, angolo via Ferrara, perché sarebbe piuttosto lontano, almeno a piedi, per i tanti anziani e famiglie presenti. Si deve ragionare sulla possibilità di creare un nuovo supermercato in Piazza Repubblica o dintorni, qui nel quartiere".

Questo è quello che a grandi linee pensano anche altri firmatari di una raccolta che proseguirà anche nei prossimi giorni per dare voce alle esigenze della popolazione. La sindaca nei giorni scorsi ha confermato di essersi attivata come amministrazione comunale e che un’importante azienda si è fatta avanti per aprire un nuovo supermercato ma non all’interno del quartiere Violina e Casette, bensì in via Emilia-Romagna, angolo via Ferrara. La sindaca ha anche ribadito, però, che sono ancora in corso riflessioni a Palazzo Mancini. Ora ecco il numero di firme sul quale riflettere come importanza dell’opinione pubblica e richiesta cittadina che arriva dal basso.

Infine, sempre in ambito di problematiche nel quartiere, c’è da ricordare anche come il Comitato abbia sollevato da tempo il problema del parcheggio selvaggio in via Del Porto, con grossi disagi per gli stessi residenti che spesso si trovano le auto parcheggiate davanti al portone d’ingresso delle proprie case. Un altro tema caldo perché riguarda la viabilità ed il piano parcheggi di una via storica ed importante come via Del Porto.

