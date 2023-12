Centinaia di mail dalla Gendarmeria: "È una truffa"

Decine e decine di false comunicazioni sulle caselle di posta elettronica dei sammarinesi. A lanciare l’allarme è la Gendarmeria invitando i cittadini a non aprire quelle mail. Recentemente è stata segnalata alle forze dell’ordine sammarinesi un’ingannevole campagna di phishing per ottenere informazioni personali, abusando illegalmente dell’identità istituzionale e dei simboli della Gendarmeria, il cui mittente è gendarmeria.omniway.sm@gmail.com.

Le mail truffa sono compilate con forma grammaticale scorretta e con loghi e simboli falsi. Per proteggere la sicurezza online, la Gendarmeria elenca una serie di linee guida da seguire. Per evitare quindi brutte sorprese, è utile prima di tutto verificare l’autenticità controllando attentamente l’indirizzo mail del mittente assicurandosi che corrisponda in effetti a un canale ufficiale della Gendarmeria. Inoltre è necessario porre la massima attenzione ai link e non cliccare mai su quelli sospetti. Allo stesso modo, non bisogna mai aprire allegati da fonti non attendibili.

La Gendarmeria sta indagando per individuare gli autori di questa campagna di phishing. E invita tutti i sammarinesi a segnalare qualsiasi mail sospetta. Si ricordano i numeri di telefono della centrale operativa interforze: 0549-888888 e 0549-888060.